"دورة الألعاب السعودية": أسبوعان من الإثارة يجذبان سياح العالم إلى الرياض

وتتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور الفعاليات والبرامج السياحية والرياضية المختلفة، بالإضافة لتأشيرات الزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مسبقاً أو عند الوصول، ويضم ذلك أيضًا المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذين يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.