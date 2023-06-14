"إتقان" تطرح فرصًا استثمارية بالرياض بمزاد الأعالي لأراضٍ ومبانٍ بمواقع متميزة

أعلنت شركة إتقان العقارية استكمال كل الترتيبات لإطلاق المزاد العلني "الأعالي" الذي تنفذه لبيع 4 فرص عقارية بالرياض تتنوع ما بين عقارات مبانٍ وأرض متعددة الاستخدامات، وذلك يوم الأحد 29 ذي القعدة الموافق 18 يونيو 2023م، تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بقاعة جي دبليو ماريوت ببرج رافال، كما سيبث المزاد عبر منصة الدال للمزادات العقارية.
وفي التفاصيل، أوضحت "إتقان العقارية " أن الفرص الاستثمارية الأربعة هي عمارة العريجاء ومحطة وقود وعمارة الزهرة وأرض جونة التخصصي، والتي تتوزع في مواقعها الجغرافية على أهم الأحياء الواعدة في الاستحواذ على التوسع والتمدد العمراني في العاصمة.
وبيّنت "إتقان العقارية" أن العقارات المعروضة؛ هي: محطة وقود الدائري الغربي والتي تقع ضمن نطاق حيوي مليء بالحركة التجارية وعلى مساحة إجمالية تبلغ 4.125 مترًا مربعًا مكتملة الخدمات، والعقار الثاني هي عمائر الزهرة التجارية السكنية في غرب العاصمة على 8 قطع وتتربع على مساحة تقدر بـ4.080 مترًا مربعًا على موقع يعج بالكثافة السكانية ووفرت الخدمات اللوجستية، أما العقار الثالث فهي عمارة العريجاء التجارية السكنية والتي تبلغ مساحتها 2.566.27 مترًا مربعًا بإطلالة مباشرة على شارع المدينة المنورة أحد أهم مراكز الربط المروري بالرياض، وتحتوي على معرض وشقق سكنية جاهزة لجني العوائد المادية.
كما أن من العقارات المعروضة في مزاد "الأعالي" أرض جونة التخصصي وهي أرض تجارية تبلغ مساحتها الإجمالية 30.557.24 مترًا مربعًا في حي المؤنسية بالرياض وتشكّل رافدًا استثماريًا بموقعها المميز بشرق العاصمة مسار التمدد السكاني بالعاصمة ومقر للمنشآت الحكومية والخدمية والتجارية.
وبيّنت "إتقان العقارية" أن مما يميز عقارات منطقة الرياض ما تشهده السوق العقارية السعودية من نموٍ كبير وتسارعٍ مطردٍ في الطلب على التملك في الرياض محط صنع القرار السياسي في أكبر دولة نفطية بالعالم والمحركة السياسية والاقتصادية في ضوء مستهدفات الرؤية الطموحة التي يقود زمامها سمو ولي العهد -وفقه الله- والتي جعلت من المملكة وعاصمتها الرياض محط الأنظار كافة.
وأشارت إلى الجوانب المختلفة الاستثمارية والتطوير والتسويق العقاري عمومًا، حيث تتوسع فيها الخدمات كمًّا ونوعًا لاعتبارات المكان الذي يشهد في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، نقلة كبيرة في المشاريع السياحية والتطويرية التي توليها القيادة الرشيدة مع الانفتاح الكبير في تأشيرات السياحة والزيارة وزيادة أعداد المعتمرين والزوار.
ودعت شركة "إتقان العقارية" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في "عقارات الأعالي"، إلى المبادرة في تطبيق كل الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء موعد المزاد الحضوري؛ كما يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم"920001019"، أو عبر الجوّال "0539962000"، أو الجوّال "0500106030"، سائلةً الله للجميع التوفيق.