"إتقان" تطرح فرصًا استثمارية بالرياض بمزاد الأعالي لأراضٍ ومبانٍ بمواقع متميزة

وبيّنت "إتقان العقارية" أن العقارات المعروضة؛ هي: محطة وقود الدائري الغربي والتي تقع ضمن نطاق حيوي مليء بالحركة التجارية وعلى مساحة إجمالية تبلغ 4.125 مترًا مربعًا مكتملة الخدمات، والعقار الثاني هي عمائر الزهرة التجارية السكنية في غرب العاصمة على 8 قطع وتتربع على مساحة تقدر بـ4.080 مترًا مربعًا على موقع يعج بالكثافة السكانية ووفرت الخدمات اللوجستية، أما العقار الثالث فهي عمارة العريجاء التجارية السكنية والتي تبلغ مساحتها 2.566.27 مترًا مربعًا بإطلالة مباشرة على شارع المدينة المنورة أحد أهم مراكز الربط المروري بالرياض، وتحتوي على معرض وشقق سكنية جاهزة لجني العوائد المادية.