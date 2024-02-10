5 مئوية.. طريف تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة على أجزاءٍ من منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الجوف، كما يُتوقع تكوُّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.