ربط محطة قطار الحرمين بسليمانية جدة بخدمة النقل العام للحافلات

أعلنت شركة مواصلات جدة، اليوم الاثنين، ربط محطة قطار الحرمين في السليمانية، بخدمة النقل العام، عبر المسارات الحالية للحافلات.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية الشراكة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".
وقالت الشركة: إنها ستسيّر 42 رحلة ترددية يوميًا من وإلى منطقة البلد ومحطة قطار الحرمين بالسليمانية، بواقع رحلة كل 50 دقيقة، وبتكلفة رمزية مقدارها 3.45 ريال للاتجاه الواحد.
وأشارت إلى أن فترة التشغيل تصل إلى 17 ساعة يوميًا، تبدأ من الساعة 7:15 صباحًا، حتى 12:00 ليلاً.
وأوضحت شركة مواصلات جدة، أن مسار الرحلة ذهابًا يبدأ من منطقة البلد "التاريخية" مرورًا بالبغدادية ثم جامعة الملك عبدالعزيز ثم السلام مول، وصولاً إلى محطة قطار الحرمين، ثم العودة في ذات المسار.
وتأتي هذه الخدمة في إطار تطوير خدمات النقل العام بمدينة جدة، وكان قد سبقه إطلاق الشركة خدمة النقل السريع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالتعاون مع شركة مطارات جدة والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، على مدار الساعة؛ بهدف ربط المطار بمركز مدينة جدة، وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين للتنقل من المطار وإليه.
يُذكر أن الحافلات جرى تصميمها بطاقة استيعابية تتسع لعدد 33 راكبًا، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وأخرى فارغة لوضع حقائب السفر.
كما يمكن للراغبين في استخدام الحافلات، شراء التذاكر عبر عدد من نقاط البيع المخصصة أو باستخدام تطبيق "سابتكو" للدفع.