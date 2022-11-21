ربط محطة قطار الحرمين بسليمانية جدة بخدمة النقل العام للحافلات

وأوضحت شركة مواصلات جدة، أن مسار الرحلة ذهابًا يبدأ من منطقة البلد "التاريخية" مرورًا بالبغدادية ثم جامعة الملك عبدالعزيز ثم السلام مول، وصولاً إلى محطة قطار الحرمين، ثم العودة في ذات المسار.