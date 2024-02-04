31 و2 مئوية.. جازان تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة 31 مئوية؛ فيما سجلت طريف 2 مئوية فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة والقنفذة 28 درجة، وجدة 27، وشرورة وينبع 26 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ2 مئوية، تليها تبوك وعرعر والقريات 3 درجات، وحائل وسكاكا 4 مئوية، وكل من بريدة والعلا وحفر الباطن والدهناء والصمان 5 درجات.
وسجلت أبها وعرعر وسكاكا وطريف والقريات والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.