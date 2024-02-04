31 و2 مئوية.. جازان تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة 31 مئوية؛ فيما سجلت طريف 2 مئوية فقط.