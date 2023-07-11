مراكز علاج السمنة بمستشفيات سليمان الحبيب تُقَدّم حلولًا علاجية متنوعة تتناسب مع كل الحالات

وتقدم المراكز رعاية صحية تتلاءم مع التوصيات الأوروبية، على أيدي استشاريين مؤهلين يتمتعون بالخبرة العالية في هذا التخصص، ويبدأ المراجعون رحلة التخلص من السمنة، بإجراء فحوصات دقيقة، تشمل تحديد كتلة الجسم وقياس نسبة الدهون والعضلات، وكذلك السوائل في الجسم باستخدام أحدث التقنيات، ومن ثم تطرح للمريض الخيارات العلاجية التي تناسب حالته، ومن أبرز هذه الخيارات تغيير النظام الغذائي، عبر اتباع برامج حمية غذائية تحت إشراف أخصائيات التغذية، لإنقاص الوزن بمعدل ثابت يتراوح ما بين 10 إلى 15%، للتخلص من السمنة نهائيًّا، وبطريقة آمنة، ومن الحلول غير الجراحية أيضًا العلاج الدوائي والنفسي والسلوكي، وبالون المعدة "Elipse" المبرمج الذكي، الذي يساعد على فقدان 15 إلى 25 كجم خلال 4 أشهر.