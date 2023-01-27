تقارير أمريكية.. قاتلة المبتعث السعودي في قبضة الشرطة والتحقيقات مستمرة

ذكرت تقارير أمريكية أن شرطة مدينة فيلادلفيا ألقت القبض على قاتلة المبتعث السعودي وليد الغريبي (25 عاماً)، فجر اليوم الجمعة، (توقيت السعودية)، ومازالت تخضع للتحقيقات دون الكشف عن مزيدٍ من التفاصيل.
وأشارت التقارير إلى أن الشرطة وجّهت للمتهمة الامريكية نيكول ماري رودجرز (19 عاماً) تهم القتل والسطو والسرقة، ورفضت الكشف عن تفاصيل عن عملية القبض أو أي معلوماتٍ عن الجريمة حتى انتهاء التحقيقات بشكلٍ كاملٍ.
وتعرَّض طالبٌ سعودي، ظهر يوم الإثنين الماضي، للقتل طعناً على يد جارته الأمريكية في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بغرض السرقة.
وأشارت تفاصيل القضية إلى أن القاتلة طلبت من جارها المبتعث السعودي مساعدتها في غرفتها، حيث إنها ستغادر السكن الذي استأجرته قبل ما يقارب أسبوعين، وعند دخوله لسكنها قامت على الفور بطعنه مرات عدة وأغلقت عليه الباب في دورة المياه، وتوجّهت الى غرفة الضحية، وقامت بسرقة هاتفه وجهاز المحمول ومحفظته وفرّت من الموقع.
وعند حضور مالكة المنزل وقيامها بفحص سكن الجانية وجدت أن باب دورة المياه مغلق، وبعد عدة محاولات تمكنت من فتحه لتكتشف الجريمة، وحاولت على الفور إسعافه وإبلاغ الشرطة.
يُذكر أن المنطقة السكنية التي وقعت فيها الجريمة (Hansberry Street) مصنّفة ضمن المناطق الخطرة في مدينة فيلادلفيا، حيث يقطنها كثيرٌ من الأمريكيين والمهاجرين من الطبقة الفقيرة.