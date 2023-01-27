تقارير أمريكية.. قاتلة المبتعث السعودي في قبضة الشرطة والتحقيقات مستمرة

وأشارت تفاصيل القضية إلى أن القاتلة طلبت من جارها المبتعث السعودي مساعدتها في غرفتها، حيث إنها ستغادر السكن الذي استأجرته قبل ما يقارب أسبوعين، وعند دخوله لسكنها قامت على الفور بطعنه مرات عدة وأغلقت عليه الباب في دورة المياه، وتوجّهت الى غرفة الضحية، وقامت بسرقة هاتفه وجهاز المحمول ومحفظته وفرّت من الموقع.