اتفاقية تعاون بين "الموارد البشرية" وبنك التنمية الاجتماعية لبناء علاقة استراتيجية بين الطرفين

وتهدُف الاتفاقية إلى بناء علاقة استراتيجية بين الطرفين من خلال إطلاق برنامج مشترك يدعم المسجلين في الضمان الاجتماعي، وتقديم حزمة من البرامج التمويلية والتدريبية والتأهيلية لمساعدة مستفيدي الضمان على الدخول إلى سوق العمل، إضافة إلى تمكينهم من الحصول على منتجات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية.