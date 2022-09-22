أمير الرياض بالنيابة يرعى احتفال "التعليم" بالذكرى الـ 92 لليوم الوطني.. مساء غد الجمعة

وسيُقام ضمن فعاليات الحفل معرض مصاحب يتضمّن عرض منجزات وزارة التعليم، بما فيها منصات التعليم عن بُعد، والمقررات الإلكترونية، والطفولة المبكرة، والتربية الخاصة، إلى جانب ما تحقق من منجزات في تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتقدم الجامعات السعودية في التصنيفات والمؤشرات الدولية، والأبحاث العلمية، كما ستشهد الاحتفالية تقديم "أوبريت" وطني بعنوان: "هي لنا دار"، بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات.