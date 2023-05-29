أمانة جازان تكثف جهودها لمواجهة آثار الأمطار بإشراف أمين المنطقة

وأشارت إلى أن خطة الطوارئ جرى تطبيقها بمشاركة عدد كبير من الأفراد والمسؤولين والمقاولين والمعدات، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مواقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940.