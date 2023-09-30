أطباء بجامعة الملك سعود يتوصلون إلى طريقة جديدة لتشخيص "انقطاع التنفس أثناء النوم"

وستسهم النتائج في تحسين القدرة على تشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم وتقليل التكاليف المرتبطة به، كما تساعد على تشخيص اضطرابات النوم من خلال الأجهزة القابلة للارتداء منخفضة التكلفة كالساعات الذكية، وهذه الطريقة الجديدة قد تقلل -بشكل كبير- من الحالات التي لم يتم تشخيصها؛ مما يؤدي إلى تحسين الصحة للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.