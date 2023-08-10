بمكة والمدينة والرياض.. ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (14) آلية استخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية الصومالية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الهندية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.