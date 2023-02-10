بقيمة 5.5 مليار دولار.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إتمام إصداره الثاني لسندات خضراء

ويأتي الإصدار تأكيدًا على دور الصندوق في تنويع مصادر دخل المملكة؛ لكونه أحد أكثر صناديق الثروة السيادية تأثيرًا في العالم، وامتدادًا لالتزام الصندوق بإطار عمل التمويل الأخضر الخاص به، والذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويتوافق مع المعايير المحددة في مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) في عام 2021، ومبادئ القروض الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق الدين (LMA) للعام 2021.