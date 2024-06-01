"السديس" يدشّن دورة "هدي النبي ﷺ في المناسك" بوكالة المسجد النبوي

وتعدّ مبادرة "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" التي انبثقت عنها دورة "هدي النبي ﷺ في المناسك"، وأطلقها بالمسجد النبوي رئيس الشؤون الدينية؛ إحدى المبادرات النوعية التي أعدتها المنظومة الدينية ضمن خطتها لموسم حج 1445هـ؛ لتكون زادًا معرفيًّا يتزود منه ضيف الرحمن، وبلْغة له لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام على هدى وبصيرة، ومن مرتكزات الرئاسة لإثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزائرين تحت شعار "محورية خدمة الضيف".