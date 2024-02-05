طقس الإثنين.. باردٌ على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطارٍ خفيفة مع تكوُّن الضباب على مناطق: جازان، عسير، الباحة، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة (القريات وطريف)، في حين لا يزال الطقس بارداً على معظم مناطق المملكة.