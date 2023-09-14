"منشآت" توقّع اتفاقية ثلاثية لدعم القطاع الزراعي بالحلول التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية

وتهدف الاتفاقية إلى دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توسيع نشاطهم التجاري في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال تمكين رواد الأعمال وممارسي العمل الحر الراغبين في ممارسة أعمالهم التجارية داخل هذه الأسواق، ما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في مختلف المجالات، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الزراعي وتأثيره على نمو الناتج المحلي والاقتصاد بشكل فعال.