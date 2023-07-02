اختبارات القدرات والتحصيلي.. 44 طالباً وطالبة من "تعليم الرياض" يحصلون على 100 %

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات الذين حققوا أعلى الدرجات في اختباري القدرات والتحصيلي بمنطقة الرياض في الصف الثالث ثانوي 22 طالباً من أصل 53 طالباً على مستوى المملكة، و20 طالبة من أصل 58 طالبة على مستوى المملكة، إضافة إلى طالب من إدارة تعليم الخرج، وطالبة من إدارة تعليم الزلفي.