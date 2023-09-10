موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يترأس وفد السعودية في قمة مجموعة الـ20.. وتأسيس منظمة عالمية للمياه

تزامنًا مع وقوعها، نقلت صحيفة سبق الإلكترونية إلى الملايين من قرائها ومتابعيها كل الأحداث المهمة، التي شهدها الأسبوع الماضي ومنها، ترؤس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، وإعلان سموه تأسيس المملكة منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، وتمديد المملكة الخفض التطوعي لإنتاجها من البترول، البالغ مليون برميل يوميًا، ثلاثة شهور أخرى بعد شهر سبتمبر، وتأكيد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها، ووفاة أكثر من ألف شخص وإصابة أكثر من 1200 في زلزال ضرب المغرب.
ومن الأحداث المهمة التي تمخض عنها الأسبوع الماضي أيضًا، إعلان استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" بنسبة 100 %، وتقدم المملكة 5 مراتب في تقرير "براند فاينانس" للقوة الناعمة لعام 2022 لتحتل المرتبة 19 عالميًا من بين 121 دولة، ووصول سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى إيران إلى طهران، وإدانة تنظيم إجرامي مكون من 11 وافدًا من الجنسية الباكستانية امتهن الاحتيال المالي، وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 1.2 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2023، وتسجيل المملكة إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة 35 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.
استهل الأسبوع أحداثه المهمة، بإعلان صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" بنسبة 100 %، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وبحسب شروط الاتفاقيات، ستستحوذ في الوقت ذاته شركة "حديد" على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية "حديد الراجحي" بنسبة 100 %، من شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار "الراجحي للاستثمار"؛ وذلك بمقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة "حديد"، فيما كشف تقرير عالمي جديد عن القوة الناعمة أن السعودية تقدّمت 5 مراتب عالميًا مقارنة بتصنيف عام 2022م، كما دخلت لأول مرة ضمن قائمة الـ20 دولة الأعلى في العالم، وأصدرت "براند فاينانس" تقريرها لعام 2023م عن القوة الناعمة، حيث حققت السعودية المركز الـ19 من بين 121 دولة حول العالم.
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، عن تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها، فيما افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مدينة جدة، الاثنين، أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية بحضور دولي رفيع المستوى؛ مبينًا أن حجم النمو في عدد السفن التي ترفع العلم السعودي بلغ 80 %؛ مما يجعل المملكة في طليعة دول المنطقة بهذا المجال.
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، على تعديل بعض مواد نظام الطيران المدني وسياسة الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية، بينما أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستمدد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، فيما وصل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لمباشرة مهام عمله، وقال "العنزي" عند وصوله طهران: "إن توجهيات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب".
أعلنت النيابة العامة، الأربعاء، إدانة تنظيم إجرامي مكون من 11 وافدًا من الجنسية الباكستانية، استهدف ضحاياه عن طريق إيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية، وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا، والتواصل الهاتفي معهم، وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية، ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية، واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم، فيما أكد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها، كاشفًا عن نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 4.9 % في 2023، و4.4 % في 2024، مؤكدًا أن المملكة الأسرع نموًا بين اقتصادات مجموعة العشرين بنسبة نمو بلغت 8.7 %.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م، ارتفاعًا بنسبة 1.2 ٪ مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وتحقيق الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1 ٪ مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3 ٪ مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق؛ فيما شهدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 4.3 ٪ مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما سجّلت المملكة إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة (35 %) خلال السنوات الخمس الماضية، بعد أن تراجعت أعداد وفيات حوادث الطرق من (9311) في عام 2016 إلى (6651) عام 2021، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.
وأعلنت مجموعة روشن، الشركة الوطنية الرائدة في مجال التطوير العقاري الوطنية، وأحد المشروعات الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، عن انضمامها كأول مشروع من المشروعات الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، المبادرة الأكبر عالميًا لترسيخ أسس الاستدامة لدى الشركات، فيما أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء، الجمعة، محاولة تهريب 183.900 حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وغادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السبت، لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستُعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، فيما وصل ولي العهد إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، وكان في استقباله رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، ويرأس سموه وفد المملكة في القمة، كما كشف سموه خلال كلمته في القمة عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا؛ مؤكدًا أن الممر الاقتصادي سيُسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي وسيوفر فرص عمل طويلة الأمد.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية صباح السبت، وفاة 296 شخصًا و153 حالة إصابة إثر الهزة الأرضية التي ضربت المغرب، في حصيلة أولية، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال بعد ظهيرة اليوم إلى 1037 حالة وفاة و1204 مصابين؛ منهم 721 حالة حرجة؛، من جهة أخرى أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون السبت 8 ربيع الأول 1445هـ؛ الموافق 23 سبتمبر 2023م، مشيرة إلى أن ذلك سيكون وفقًا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.