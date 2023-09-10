موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يترأس وفد السعودية في قمة مجموعة الـ20.. وتأسيس منظمة عالمية للمياه

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م، ارتفاعًا بنسبة 1.2 ٪ مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وتحقيق الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1 ٪ مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3 ٪ مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق؛ فيما شهدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 4.3 ٪ مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما سجّلت المملكة إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة (35 %) خلال السنوات الخمس الماضية، بعد أن تراجعت أعداد وفيات حوادث الطرق من (9311) في عام 2016 إلى (6651) عام 2021، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.