"تراضي".. البديل الأمثل لتسوية المنازعات

يعمل مركز المصالحة في وزارة العدل على تقديم خدمات الصلح عبر منصة "تراضي" الرقمية، في إجراءات إلكترونية بالكامل، تختصر الوقت والجهد على المستفيدين.
وجرى عقد أكثر من مليوني جلسة صلح إلكترونية عبر "تراضي" منذ إنشائها؛ استفاد منها أكثر من أربعة ملايين مستفيد، في حين جرى إصدار أكثر من 370 ألف وثيقة صلح.
وفيما يتعلق بمسارات الصلح، فتشمل: الأحوال الشخصية، والمسار المروري، والعقاري، والجزائي، والتجاري، والملكية الفكرية، والمالي، والأخطاء الطبية.
ويهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين ومصلحات مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.
كما شهدت رحلة المستفيد من "تراضي" تطويرًا، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري.
إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.