"إغاثي الملك سلمان" يقدم 2,950 كرتون تمر للأسر اللاجئة في عرمون وصور وعرسال بلبنان

من جهة ثانية، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، واستفاد من العيادات 441 فردًا خلال شهر سبتمبر 2023م، حيث راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 103 مستفيدين، وقسم الطوارئ 161 مستفيداً، وعيادة الباطنية 137 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 38 مريضاً، ومراجعان اثنان في قسم التوعية والتثقيف.