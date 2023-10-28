"إغاثي الملك سلمان" يقدم 2,950 كرتون تمر للأسر اللاجئة في عرمون وصور وعرسال بلبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 2,950 كرتون تمر في عرمون وضواحيها وصور وعرسال بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 14,750 فرداً من اللاجئين السوريين والفلسطينيين و الأسر اللبنانية الأشد احتياجًا، وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في لبنان للعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين والفئات الأشد ضعفًا في العالم وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.
من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
وقام المشروع خلال الأسبوع الماضي بتوزيع 150.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125.000 فرد.
جاء ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع تواجدهم.
من جهة ثانية، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، واستفاد من العيادات 441 فردًا خلال شهر سبتمبر 2023م، حيث راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 103 مستفيدين، وقسم الطوارئ 161 مستفيداً، وعيادة الباطنية 137 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 38 مريضاً، ومراجعان اثنان في قسم التوعية والتثقيف.
وفي مجال الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 96 مريضاً، فيما صُرفت الأدوية لـ 450 فرداً، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 11 فرداً، ونُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 860 مستفيداً خلال شهر سبتمبر 2023م، منهم 245 مستفيدًا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و67 مريضاً في عيادة الطوارئ، و504 مستفيدين في عيادة الباطنية، و42 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، ومراجعان اثنان في عيادة التوعية والتثقيف.