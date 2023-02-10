"الشؤون البلدية" و"الوطنية للإسكان" توقّعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم

من جهة أخرى، أبرمت "الوطنية للإسكان" مذكرتي تفاهم، مع شركة البريدي العقارية وشركة zigbang الكورية؛ لتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي ودعم التقنيات الناشئة عبر الخدمات التي تقدمها الوطنية للإسكان، حيث مثّلها في التوقيع رئيس قطاع الحلول في الوطنية للإسكان المهندس ريان بن عبدالله العقل.