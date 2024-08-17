الأخضر يكسو القطاع الجبلي بجازان في أجواء خلابة تستقطب المتنزهين

وتوالت هذه المناظر بمحافظات: فيفا، وهروب، والداير، والريث، والعارضة؛ حيث ارتدت أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة، لاسيما أن منطقة جازان تتميّز هذه الأيام بجمال الطبيعة وخضرتها الأخّاذة، وجبالها وأوديتها التي يجري بها الماء في ظلّ ما شهدته المنطقة من أمطار.