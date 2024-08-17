الأخضر يكسو القطاع الجبلي بجازان في أجواء خلابة تستقطب المتنزهين

غطّت سحب الضباب الكثيف محافظات القطاع الجبلي في منطقة جازان، في مشهد رائع؛ حيث عانقت أسراب السحب البيضاء قمم الجبال والبيوت، وظلّلت الطرقات، ووصلت إلى الغابات، في ظلّ زخات من المطر، مع اكتساء الجبال على امتدادها بساطًا أخضرًا.
وتكتمل الصورة الخلّابة بعبق المكان بروائح النباتات العطرية الفواحة من "بعيثران، وشذاب، وكادي، وعزان، وشيح، وسكب"، التي تعدّ من الموروثات الشعبية التي لا زالت تحتفظ برونقها وأصالتها.
ويستمتع المتنزهون بمشاهد وإطلالات رائعة للمدرجات الزراعية الخضراء في أعلى الجبال؛ حيث تتباهي الجبال بعدد من المعالم السياحية والمقاصد الطبيعية التي تضمّ غابات وارفة، ومطلات ساحرة، وعيون ماء، وما خلفته الأمطار التي هطلت على المحافظات الجبلية بمنطقة جازان خلال الأيام الماضية من مناظر طبيعية خلابة.
وتوالت هذه المناظر بمحافظات: فيفا، وهروب، والداير، والريث، والعارضة؛ حيث ارتدت أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة، لاسيما أن منطقة جازان تتميّز هذه الأيام بجمال الطبيعة وخضرتها الأخّاذة، وجبالها وأوديتها التي يجري بها الماء في ظلّ ما شهدته المنطقة من أمطار.