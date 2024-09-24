أمانة جدة تستعيد واجهات أبحر الشمالية بمساحة تقدر بـ1.5 مليون متر مربع وتفتحها كمرافق عامة

وسبق أن تم استعادة 13 موقعًا على الواجهة البحرية بمنطقة أبحر الشمالية؛ ليصل عدد المواقع إلى 15 موقعًا، تورط فيها رجال أعمال وشخصيات اعتبارية، منها سبعة مواقع على شاطئ شرم أبحر الشمالي، وبمساحة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع.