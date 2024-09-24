أمانة جدة تستعيد واجهات أبحر الشمالية بمساحة تقدر بـ1.5 مليون متر مربع وتفتحها كمرافق عامة

أعلنت أمانة محافظة جدة اليوم الثلاثاء استعادتها موقعَيْن حكوميَّيْن، بمساحة تقدر بـ71 ألف متر مربع، على شرم أبحر الشمالي بمنطقة أبحر الشمالية، وإزالة التعديات التي كانت عبارة عن أسوار ومبانٍ على شاطئ البحر.
وسبق أن تم استعادة 13 موقعًا على الواجهة البحرية بمنطقة أبحر الشمالية؛ ليصل عدد المواقع إلى 15 موقعًا، تورط فيها رجال أعمال وشخصيات اعتبارية، منها سبعة مواقع على شاطئ شرم أبحر الشمالي، وبمساحة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع.
وأكدت الأمانة استمرار جهودها مع الجهات المعنية؛ لاستعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة.
وبيَّنت الأمانة أنه سيتم إعادة تأهيل هذه المواقع وفتحها كمرافق عامة، يستفيد منها سكان جدة وزوارها؛ ما يُعزِّز من الاستفادة من الواجهات البحرية كوجهة سياحية واستثمارية مميزة.