بالصور.. الطائف تتألق بجمال الأمطار الغزيرة والورود تنشر عبقها الجذاب

ما زالت "الطائف" تشهد هطول أمطار متفرقة ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، بشكل متواصل دون انقطاع منذُ مساء أمس، في حالةٍ مطرية عنوانها "الجمال طائفي".
وغسلت مياه الأمطار الورود وامتزجت روائحها الزكية مع تلك الأمطار، حاملةً العبق الأنيق والأخاذ، في مشهد بدا متفردًا جاذبًا لكلِ عشاق العروس "الطائف".
ورغم انخفاض درجات الحرارة الملموس، والذي ازداد مع هطول الأمطار، إلا أن الأهالي قرروا الخروج من أجل الاستمتاع بتلك الأجواء، بعد أن ارتدوا الملابس الثقيلة وتجولوا داخل المدينة، وحرصوا على الابتعاد عن بطون الأودية ومواطن السيول والمستنقعات، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم، وتجاوبًا مع تعليمات الدفاع المدني، في ظل بقاء العديد من الأُسر داخل المنازل تحسبًا لازدياد غزارة الأمطار واستجابة لتنبيهات الأرصاد.
وسجلت "الشفا" السياحية تدنيًا في درجات الحرارة، بسبب الأمطار، مما يعني نشوء البرودة الكثيفة على أجوائها، والأمر نفسه بالنسبة لـ"الهدا" التي ما زالت تشهد هطول الأمطار.
وشكلت مياه الأمطار شلالات تتدفق من بين الجبال في منطقة "الشفا" السياحية، في واقعةٍ من وقائع الجمال الذي حباه الله لتلك الطبيعة الساحرة التي تتمتع بها المنطقة.
ويتوقع استمرار هطول الأمطار على "الطائف" وفقًا لتنبيهات المركز الوطني للأرصاد، والذي يتابع الحالة المطرية على مدار الساعة، ضمن الجهود التي يبذلها لإيصال المعلومة لكافة الجهات الرسمية والمعنية لأخذ الاستعدادات ومواجهة ما قد ينشأ من خلالها.