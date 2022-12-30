بالصور.. الطائف تتألق بجمال الأمطار الغزيرة والورود تنشر عبقها الجذاب

ورغم انخفاض درجات الحرارة الملموس، والذي ازداد مع هطول الأمطار، إلا أن الأهالي قرروا الخروج من أجل الاستمتاع بتلك الأجواء، بعد أن ارتدوا الملابس الثقيلة وتجولوا داخل المدينة، وحرصوا على الابتعاد عن بطون الأودية ومواطن السيول والمستنقعات، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم، وتجاوبًا مع تعليمات الدفاع المدني، في ظل بقاء العديد من الأُسر داخل المنازل تحسبًا لازدياد غزارة الأمطار واستجابة لتنبيهات الأرصاد.