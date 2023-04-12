الدولار الأكثر صرفاً.. نشاط محلات الصرافة بمكة يعود للتعافي بنسبة تشغيل 100%

ومن ناحيته، قال عمر السلمي مالك صرافة: إن أكثر العملات تداولاً هو الدولار الأمريكي، اليورو والجنيه الإسترليني بشكل مستمر يومياً. وكانت وزارة الحج والعمرة قد أصدرت تحذيراً لضيوف الرحمن عند تحويل الأموال أو تبديل العملات بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة والجهات المعتمدة.