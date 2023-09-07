خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس كوت ديفوار تتعلق بالعلاقات الثنائية

وأكد الرئيس الإيفواري خلال الاستقبال، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام فيما عبر المستشار قطان خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء، عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات بين البلدين.