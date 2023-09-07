خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس كوت ديفوار تتعلق بالعلاقات الثنائية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، لرئيس جمهورية كوت ديفوار، الرئيس الحسن واتارا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وقام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال الرئيس واتارا له بالمقر الرئاسي، في العاصمة أبيدجان، اليوم.
ونقل خلال الاستقبال، تحيات القيادة له وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الرئيس الإيفواري خلال الاستقبال، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام فيما عبر المستشار قطان خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء، عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات بين البلدين.