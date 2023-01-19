وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجدي المقبل والعجلان التاريخييْن في القصيم

وقال "آل الشيخ": إن هذا المشروع الذي يقود زمامه سمو سيدي ولي العهد الموفق، ساهَمَ في إبراز البعد الحضاري للمملكة، الذي تركز عليه رؤية المملكة 2030، عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة، لتساهم في ربط الماضي بالحاضر، وتكون شاهدًا على تماسك هذه السلسلة الذهبية لهذا الوطن الكريم منذ أن أسس إلى هذا اليوم المبارك.