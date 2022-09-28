مؤتمر الناشرين يناقش "تطوير أدب الطفل وعصرنة النشر" في جلسات اليوم الثاني

ونبّهت بيتر إلى أن المبيعات تتأثر برغبات الجمهور، وقالت:" يجب العناية باهتمامات المتلقي من قبل الناشرين والمؤلفين، فعدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى تدهور المبيعات، كما حصل في عام 2020م، عندما قلّت المبيعات على رغم صرف الملايين على الطباعة، وكان توجّه القرّاء وقتها إلى الكتب العائلية، التي يمكن قراءتها بصوت عالٍ وتحتوي على الإبداع".