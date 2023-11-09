مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنقذ ثلاثينية مريضة بالسكري من بتر الساق

بفضل من الله- نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إنقاذ شابة ثلاثينية من بتر الساق نتيجة جرح "قدم سكري"، وصل إلى مرحلة تموت الأنسجة "الغرغرينا"، مع التهابات أنسجة القدم . ذكر ذلك الدكتور عبدالعزيز العمير استشاري الجراحة العامة رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي قال أن المريضة التي تقرر لها بتر الساق في مستشفى آخر، خضعت فور وصولها إلى العيادة لحزمه من التحاليل المخبرية وفحوصات بالأشعة الصوتية Ultrasound، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المعالج بعد دراسته للتاريخ المرضي وكافة نتائج الفحوصات، قرر التدخل الجراحي العاجل عن طريق استئصال محدود للجزء المصاب من أطراف القدم، موضحاً أن الإجراء استغرق ساعة، تم فيه تنظيف القدم، بعد ذلك تم العناية الخاصة بالجرح من قبل فريق طبي مدرب ومختص في العناية بالقدم السكرية.
وقال الدكتور العمير أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح بفضل من الله، حيث بدأت القدم تعود لطبيعتها وتحسن الجرح تدريجياً، وتبين ذلك من خلال الفحوصات الطبية المستمرة دون أية مضاعفات جانبية. مؤكداً على أن المريضة خرجت من المستشفى بعد "5" أيام من الإجراء، مع إلزامها بالمراجعة والمتابعة الدورية بالعيادة للإطمئنان على حالتها.
وفي الختام نصح الدكتور العمير جميع مرضى السكري، بالحرص الشديد في التعامل مع الجروح والعناية المنتظمة بالقدمين، وذلك لوقايتهم من التقرحات التي يصعب معالجتها، وكذلك لتفادي المضاعفات الخطيرة والتي قد تصل إلى البتر.
الجدير بالذكر أن عيادة السكري والغدد الصماء بالمستشفى تقديم خدمات طبية متميزة لمراجعيها على يد كفاءات طبية حاصلة على أعلى الشهادات العلمية من كبرى الجامعات العالمية، حيث تقوم الوحدة بالتشخيص والعلاج والمتابعة والتثقيف وكذلك تعليم وتدريب المرضى على طرق قياس ومتابعة نسب السكر في الدم. إذ يقوم الكادر الطبي بتلك العيادات بوضع برنامج متكامل خاص بمرضى السكري لمتابعة وضبط السكر بالتعاون مع أخصائية التغذية.