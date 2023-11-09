مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنقذ ثلاثينية مريضة بالسكري من بتر الساق

والذي قال أن المريضة التي تقرر لها بتر الساق في مستشفى آخر، خضعت فور وصولها إلى العيادة لحزمه من التحاليل المخبرية وفحوصات بالأشعة الصوتية Ultrasound، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المعالج بعد دراسته للتاريخ المرضي وكافة نتائج الفحوصات، قرر التدخل الجراحي العاجل عن طريق استئصال محدود للجزء المصاب من أطراف القدم، موضحاً أن الإجراء استغرق ساعة، تم فيه تنظيف القدم، بعد ذلك تم العناية الخاصة بالجرح من قبل فريق طبي مدرب ومختص في العناية بالقدم السكرية.