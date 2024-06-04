تلامس أواخر الأربعينات.. ارتفاع إضافي متوقّع في درجات الحرارة الأيام القادمة

تشهد العاصمة المقدسة هذه الأيام درجات حرارة مرتفعة تصل إلى منتصف الأربعينات وسط أجواء حارّة إلى شديدة الحرارة.
وبحسب موقع "طقس العرب": تشير آخر التحليلات إلى وجود ارتفاع إضافي على درجات الحرارة يومَي الأربعاء والخميس، بحيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ45 درجة، لتصل إلى أواخر الأربعينات، وسط أجواء شديدة الحرارة ولاهبة، وبحيث تقترب من 50 مئوية.
وتتضمّن أهمُّ التوصيات عدمَ التعرُّض المباشر والطويل لأشعّة الشمس، وعدم ترك الأطفال ولو لفترة قصيرة داخل المركبات المغلقة، وعدم ترك الموادّ القابلة للاشتعال داخل المركبات لفترات طويلة، والإكثار من تناول المشروبات الباردة والمرطبات.