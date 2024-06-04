تلامس أواخر الأربعينات.. ارتفاع إضافي متوقّع في درجات الحرارة الأيام القادمة

وبحسب موقع "طقس العرب": تشير آخر التحليلات إلى وجود ارتفاع إضافي على درجات الحرارة يومَي الأربعاء والخميس، بحيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ45 درجة، لتصل إلى أواخر الأربعينات، وسط أجواء شديدة الحرارة ولاهبة، وبحيث تقترب من 50 مئوية.