فهد العجلان: القطاع الخاص يتطور وينمو بشكل غير مسبوق.. والأرقام تبرهن ذلك

قدّم رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان؛ المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم.
وأكّد فهد العجلان؛ خلال حديثه، أن لهذه المناسبة الغالية أثرها الكبير في نفوس الشعب السعودي، وكل مَن يقيم على أرض هذا الوطن العظيم، وقال في هذا السياق: "نحمد الله تعالى على ما نحن عليه اليوم من نِعم عظيمة لا تُعد ولا تُحصى، والتي يأتي على رأسها نِعم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".
وأكّد المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، أن التطور الكبير وغير المسبوق الذي شهده الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية بات ينعكس بشكل واضح على أداء القطاع الخاص بشكل إيجابي وحيوي، مضيفاً: "تستهدف رؤية السعودية 2030؛ تنويع الاقتصاد وتوفير فرص أكبر للاستثمار.. وبالأرقام بات هذا الأمر يتحقق على أرض الواقع نحو تحقيق المستهدفات؛ وعلى سبيل المثال يمثل حجم مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي نحو 41% لعام 2022، في تطورٍ ملحوظٍ وغير مسبوقٍ لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي".
وشدّد فهد العجلان؛ على قدرة القطاع الخاص على زيادة حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقال :"لدينا بيئة أعمال واستثمار محفزة للغاية، كما أن لدينا جميع المرتكزات التي تساعدنا على النجاح، وهذا الأمر يزيد من أهمية دورنا كقطاع خاص في دعم الجهود التي تقودها الحكومة نحو تنويع الاقتصاد واستثمار الممكنات القوية كافة التي يتميز بها اقتصاد هذا الوطن العظيم".
وأشاد العجلان؛ بما تضمنه إعلان البيان التمهيدي للميزانية السعودية 2024، مشيراً إلى أن الإنفاق التوسعي يعني مزيداً من التنمية الشاملة التي نعيشها اليوم في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتابع قائلاً :"على الرغم من تباطؤ آفاق نمو الاقتصاد العالمي لعام 2023، وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة والضغوط التضخمية وارتفاع معدلات أسعار الفائدة وتصاعد مخاطر الركود في عدد من الاقتصادات الكبرى؛ إلا أن قوة اقتصاد المملكة ومتانته مكّنتاه من مواجهة تلك التحديات، ليسجل معدلات نمو جديدة في النصف الأول من هذا العام".
وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، في ختام تصريحه، أن الاقتصاد السعودي يحظى بقدراتٍ هائلة تمكّنه من تحقيق معدلات نمو جديدة خلال العام المقبل 2024، على الرغم من الظروف التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم، مضيفاً: "يدعم هذه التوقعات ما حقّقه اقتصادنا الوطني من نموٍ غير مسبوقٍ خلال عام 2022، مقارنة بجميع اقتصادات دول مجموعة العشرين، والأرقام هي التي تتحدث دائماً".