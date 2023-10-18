فهد العجلان: القطاع الخاص يتطور وينمو بشكل غير مسبوق.. والأرقام تبرهن ذلك

وأشاد العجلان؛ بما تضمنه إعلان البيان التمهيدي للميزانية السعودية 2024، مشيراً إلى أن الإنفاق التوسعي يعني مزيداً من التنمية الشاملة التي نعيشها اليوم في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتابع قائلاً :"على الرغم من تباطؤ آفاق نمو الاقتصاد العالمي لعام 2023، وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة والضغوط التضخمية وارتفاع معدلات أسعار الفائدة وتصاعد مخاطر الركود في عدد من الاقتصادات الكبرى؛ إلا أن قوة اقتصاد المملكة ومتانته مكّنتاه من مواجهة تلك التحديات، ليسجل معدلات نمو جديدة في النصف الأول من هذا العام".