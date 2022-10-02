المملكة تواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في باكستان

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 76 مريضًا، وعيادة الطوارئ 138 فردًا، وعيادة الباطنية 213 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 حالة، فيما صرفت الأدوية لـ 453 شخصًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 14 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 127 مريضًا، ونفذ نشاطان للتخلص من النفايات.