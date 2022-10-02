المملكة تواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في باكستان

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات إغاثية متنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
ووُزِّع أمس الأول 2.380 سلة غذائية و61 خيمة و474 ناموسية في مناطق نوشهرة وسوات وديرا إسماعيل خان بإقليم خيبربختون خوا، ومناطق ديامر وغزر وغانشي بمقاطعة جلجت بلتستان، ومنطقة جعفر آباد بإقليم بلوشستان، استفاد منها 16.660 فردًا.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم هناك.
يأتي هذا فيما قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 906 مستفيدين خلال الفترة من 14 حتى 20 سبتمبر 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 76 مريضًا، وعيادة الطوارئ 138 فردًا، وعيادة الباطنية 213 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 حالة، فيما صرفت الأدوية لـ 453 شخصًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 14 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 127 مريضًا، ونفذ نشاطان للتخلص من النفايات.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 314 سلة غذائية في منطقة البقاع الغربي اللبنانية، استفاد منها 1.570 لاجئًا سوريًا من الفئات الأشد حاجة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.