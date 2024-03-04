أمطار تلف 4 مناطق والبرودة تسود فجراً.. "أجواء الإثنين" في قراءة لـ"الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن الحرارة المسجلة فجر اليوم شهدت أجواءً باردة على معظم مناطق المملكة عدا جازان كانت معتدلة.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل حرارة فجر اليوم الإثنين كانت في طريف 6 درجات مئوية، أعلى حرارة سجّلتها جازان 26 درجة مئوية، والرياض 16 درجة، والمدينة المنوّرة 19 درجة، وجدة 21 درجة، والدمام 18 درجة.
وأضاف: "حالة السماء فجر اليوم الإثنين عند الساعة السادسة صحوة بوجه عام عدا بعض الغيوم المتناثرة على أجزاءٍ من الشرقية والشمالية وجنوب منطقة الرياض وأجزاء من الامارات وسلطنة عُمان".
وتابع: يتوقع اليوم أمطارٌ على أجزاءٍ متفرقة من مناطق: جازان وعسير والباحة ونجران؛ تمتد إلى أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان، وهي في المجمل متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد، والله أعلم".