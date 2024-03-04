أمطار تلف 4 مناطق والبرودة تسود فجراً.. "أجواء الإثنين" في قراءة لـ"الحصيني"

وتابع: يتوقع اليوم أمطارٌ على أجزاءٍ متفرقة من مناطق: جازان وعسير والباحة ونجران؛ تمتد إلى أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان، وهي في المجمل متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد، والله أعلم".