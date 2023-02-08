انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال عبر "ساهم".. 12 مليون ريال حتى الآن

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيدههما الله- على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تَسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في سوريا وتركيا.