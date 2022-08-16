أمطار المدينة المنوّرة.. أودية تسيل وصعق برقي والجهات المعنية تستنفر

شهدت المدينة المنوّرة، مساء أمس، هطول أمطار غزيرة على بعض الأحياء، مما أسفر عن غرق بعض الشوارع من شدة الامطار.
وشهدت بعض القرى والمحافظات هطول أمطار متوسطة سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب، فيما مازالت التوقعات باستمرار هطول الأمطار على منطقة المدينة المنوّرة.
وباشرت فرق الدفاع المدني في المدينة المنوّرة بعض البلاغات، منها صعق برقي بجانب الحديقة المركزية، حيث تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنوّرة بلاغاً يفيد بنشوب حريق في مزرعة.
وعلى الفور، انطلقت الفرق للموقع في العالية بجوار الحديقة المركزية، واتضح نشوب حريق في مجموعة من الأشجار نتيجة صعق برقي، ولا تزال عمليات الإخماد متواصلة.
وشهدت أودية المدينة المنوّرة جرياناً للسيول وسط استنفار الجهات المعنية وفرق الدفاع المدني لتوعية المتنزهين، كما سال وادي العقيق، الذي يعد أحد أشهر الأودية في المدينة.