الأحساء حكاية تاريخ وثقافة

تعددت الحضارات التي سكنت الأحساء والتي تمتد لأكثر من 7000 سنة، مما جعلها تزخر بالمواقع الأثرية والتاريخية ستعيش تجربة تاريخية مختلفة.
في الصباح يمكن أن تبدأ يومك بحكاية تاريخية وسط الهفوف في قصر خزام وبيت البيعة والمدرسة الأميرية ثم توجه إلى فندق الكوت واستمتع بتجربة العمارة الأحسائية التي تأخذك بجميع حواسك للماضي الجميل ولا تنسى تجرب الخبز الأحمر في مخبز الربيع المصنوع من التمر والذي تتميز به واحة الأحساء.
وفي المساء زور ميناء العقير أقدم ميناء في المملكة وشاهد الغروب في البحر ثم استمتع بوجبة حساوية في مطعم السيد في وسط المزارع.
وفي نهاية يومك استمتع بأجواء السوق المختلفة في القيصرية ومر ريشيو الكوت وعيش تجربة قهوة المختصة بالطابع التراثي
وجرب الحلى باللمسات الحساوية، خذ لك جولة في سوق الحرفيين واختمها بعشاء تراثي في دار بسمه لا تفوت تجربة الرز الحساوي.
وتأتي الأحساء ضمن وجهات تقويم (شتاء السعودية 2024)، ويضم تقويم (شتاء السعودية 2024)؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، سبع وجهات سياحية مميزة هي (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية؛ التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter