39 مئوية.. مكة المكرمة أعلى حرارة بالمملكة.. وأبها والباحة الأدنى

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ12 مئوية، ثم طريف والقريات 15 درجة، وحائل والطائف وبيشة 17 مئوية، وكل من: (تبوك، وسكاكا، ونجران، والدوادمي، ووادي الدواسر، والمجمعة) 18 درجة.