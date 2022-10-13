39 مئوية.. مكة المكرمة أعلى حرارة بالمملكة.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة سجلت 39 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والعلا 38 مئوية، ثم جازان والدمام وينبع والأحساء ورفحاء 37 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ12 مئوية، ثم طريف والقريات 15 درجة، وحائل والطائف وبيشة 17 مئوية، وكل من: (تبوك، وسكاكا، ونجران، والدوادمي، ووادي الدواسر، والمجمعة) 18 درجة.
وسجلت جدة والدمام والقنفذة وينبع وجازان والوجه والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 95% و85%.