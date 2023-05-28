250 من طلاب وطالبات "تعليم مكة" يشاركون في تنفيذ التجارب العلمية حول الفضاء

يواصل طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، البالغ عددهم أكثر من 250 طالباً وطالبة، تنفيذ التجارب العلمية حول الفضاء بالارتباط اللحظي، والتي انطلقت أمس مع تجارب رائدَي الفضاء السعوديين ريانة البرناوي، وعلي القرني، في محطة الفضاء الدولية، وخصّصت لتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة".
وخصص اليوم لتنفيذ تجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة وتختتم يوم غد بمشاركة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في تنفيذ تجربة "أنماط انتقال الحرارة"، بحضور عددٍ من أولياء الأمور .
وتتم إجراء التجارب العلمية الثلاث داخل المعامل الصفية، والمدارس المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط، لضمان جودة الصوت والصورة، حيث يُتاح للطلاب والطالبات مشاركة تجاربهم، والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، علاوة على طرح الأسئلة على رائدَي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرُّف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.
يُذكر أن محطة الفضاء الدولية تمتلك برنامج اتصال لا سلكياً خاصاً بها، (ARISS) يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم، لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة من إجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية.