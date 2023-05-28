250 من طلاب وطالبات "تعليم مكة" يشاركون في تنفيذ التجارب العلمية حول الفضاء

وتتم إجراء التجارب العلمية الثلاث داخل المعامل الصفية، والمدارس المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط، لضمان جودة الصوت والصورة، حيث يُتاح للطلاب والطالبات مشاركة تجاربهم، والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، علاوة على طرح الأسئلة على رائدَي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرُّف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.