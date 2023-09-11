ولي العهد يستعرض مع رئيسة جمهورية الهند العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع رئيسة الهند دروبادي مورمو، وذلك في القصر الرئاسي (راشتر ابتي بهوان) بنيودلهي.
ونقل سمو ولي العهد، في مستهل الاجتماع، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إليها، فيما حملته تحياتها للملك المفدى - رعاه الله .-
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.
وقد أقامت فخامتها، مأدبة عشاء، احتفاءً بزيارة سمو ولي العهد.
وقبيل المأدبة، عزف السلامان الملكي السعودي والجمهوري الهندي، وصافح سمو ولي العهد، أصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الهندية ، فيما صافحت فخامة رئيسة الهند أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني.
وخلال حفل العشاء، أكدا سمو ولي العهد وفخامة رئيسة الجمهورية الهندية، أهمية تعميق التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أوسع وأرحب، منوهين بالزيارات المتبادلة ودورها البارز في تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون، وما سيحققه تأسيس مجلس الشراكة السعودي الهندي من أثر كبير في العلاقة السعودية الهندية.