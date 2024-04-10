خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدة

وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين.