كيف تحافظ على صحة كليتيك؟.. 6 نصائح من "سعود الطبية"

وأضافت أن أبرز النصائح تتمثل في المتابعة الدورية مع الطبيب، وممارسة النشاط البدني، مثل المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، إلى جانب الانتظام بتناول الأدوية الموصوفة والحرص على السيطرة على الأمراض المزمنة الأخرى في حال وجودها.