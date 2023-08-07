كيف تحافظ على صحة كليتيك؟.. 6 نصائح من "سعود الطبية"

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن الكلى هي عضو هام بالجسم يقوم بالعديد من المهام الأساسية للحفاظ على الصحة، ويجب الحفاظ عليها.
ونصحت المدينة في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم باتباع عدد من الإرشادات للحفاظ على الكلى، أبرزها ابتاع نظام صحي غذائي متوازن، قليل الأملاح والبروتين، وتناول الاحتياج اليومي من السوائل.
وأضافت أن أبرز النصائح تتمثل في المتابعة الدورية مع الطبيب، وممارسة النشاط البدني، مثل المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، إلى جانب الانتظام بتناول الأدوية الموصوفة والحرص على السيطرة على الأمراض المزمنة الأخرى في حال وجودها.