"الجبير" يلتقي نائب رئيس المفوضية للاتفاق الأخضر والشؤون المناخية

وجرى خلال اللقاء مناقشة قضايا البيئة والتغير المناخي في ضوء مخرجات مؤتمر COP27 والجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، بما في ذلك ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مبادرتي "الشرق الأوسط الأخضر" و"السعودية الخضراء" واللتين تسهمان بشكل فاعل في دعم التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التغير المناخي.