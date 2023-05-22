نار أسعار "شاليهات الشرقية" تدفع المتضررين لنظيرها بالبحرين.. توفير 50 %!

مع دخول فصل الصيف ترتفع أسعار الشاليهات والمنتجعات في المنطقة الشرقية، وتحديداً تزامناً مع الإجازات المطولة التي أقرتها وزارة التعليم للطلاب والطالبات، ليصل قيمة الشاليه الواحد إلى ما لا يقل عن 3 آلاف ريال، وقد يصل الى 5 آلاف ريال لليوم الواحد؛ حيث يلجأ كثير من سكان المنطقة الشرقية إلى شاليهات مملكة البحرين للبحث عن الجودة وفرق السعر الكبير الذي يصل إلى أكثر من 50 %.