نار أسعار "شاليهات الشرقية" تدفع المتضررين لنظيرها بالبحرين.. توفير 50 %!

مع دخول فصل الصيف ترتفع أسعار الشاليهات والمنتجعات في المنطقة الشرقية، وتحديداً تزامناً مع الإجازات المطولة التي أقرتها وزارة التعليم للطلاب والطالبات، ليصل قيمة الشاليه الواحد إلى ما لا يقل عن 3 آلاف ريال، وقد يصل الى 5 آلاف ريال لليوم الواحد؛ حيث يلجأ كثير من سكان المنطقة الشرقية إلى شاليهات مملكة البحرين للبحث عن الجودة وفرق السعر الكبير الذي يصل إلى أكثر من 50 %.
وأكّد كثيرون أن الشاليهات والمنتجعات في البحرين تتميز أولاً بأسعار مناسبة، فعلى سبيل المثال تتراوح قيمة الشاليه الواحد بين 1000 إلى 1200 ريال، وكثير منها أقل من ذلك؛ إضافة الى جودتها ونظافتها والمساحات الكبيرة التي تمتاز بها.
ويقول المواطن "أبو عبدالرحمن" لـ"سبق": "من حوالي أسبوع وأنا أبحث عن شاليه في المنطقة الشرقية، ومع الأسف الأسعار هنا مبالغ فيها بشكل كبير جداً، فاضطررت إلى حجز شاليه في البحرين بسعر 900 ريال لليوم الواحد، بينما وجدت السعر هنا 2500 ريال لليوم الواحد، إضافة إلى قصر المسافة إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد التي تقدر بنحو 25 كيلو".
إلى هنا؛ طالب بعض رواد الشاليهات بوضع حد للتلاعب في أسعار الشاليهات، مشيرين إلى أنه ليس من المعقول أن يصل قيمة الشاليه الواحد إلى 3 و4 آلاف ريال، منوّهين إلى أن هذه الأسعار قيمة تذاكر وسفر لخارج المملكة، متسائلين عن المسؤول.
وقال المواطن "أبو عمر": "اعتدنا حقيقة على حجز شاليهات في البحرين في كل موسم؛ وذلك لما نعانيه من ارتفاع في الأسعار مقارنة لما نجده من أسعار مناسبة جداً في البحرين، فقصر المسافة بين الدمام والبحرين يحمسنا كثيراً على الذهاب إلى هناك".
يُذكر أن الأسبوع المقبل يشهد إجازة مطولة للطلاب والطالبات يومَي الأحد والإثنين، ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على الشاليهات والمنتجعات والفنادق في مملكة البحرين هرباً من ارتفاع أسعار شاليهات ومنتجعات الشرقية.