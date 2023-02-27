أجواء ليل العاصمة.. توقعات بانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة

وفي التفاصيل، بحسب "طقس العرب"، يُتوقع أن يطرأ انخفاضٌ على درجات الحرارة الليلة (الإثنين/الثلاثاء) في العاصمة الرياض، كما ترتفع نسب الرطوبة السطحية، ويُصبح بذلك الطقس لطيفاً ورطباً في أول الليل، يتحول إلى مائل للبُرودة في ساعات مُتأخرة من الليل والصباح الباكر.