أجواء ليل العاصمة.. توقعات بانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة

يتأثر أغلب المناطق الوسطى والشرقية من المملكة بتيارات هوائية شمالية شرقية ذات درجات حرارة أقل ورطبة اعتباراً من الليلة.
وفي التفاصيل، بحسب "طقس العرب"، يُتوقع أن يطرأ انخفاضٌ على درجات الحرارة الليلة (الإثنين/الثلاثاء) في العاصمة الرياض، كما ترتفع نسب الرطوبة السطحية، ويُصبح بذلك الطقس لطيفاً ورطباً في أول الليل، يتحول إلى مائل للبُرودة في ساعات مُتأخرة من الليل والصباح الباكر.
ومن المُتوقع -بمشيئة الله- أن توالي درجات الحرارة العظمى والصغرى انخفاضها على حدٍ سواء يومَي الثلاثاء والأربعاء، وتُصبح بذلك درجات الحرارة في مُنتصف العشرينيات مئوية مع ظهور بعض السحب المتفرقة في السماء.