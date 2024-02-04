شركة نيربي تعقد شراكة مع مجموعة PayTabs لتقديم خدمات متقدمة لتجربة مدفوعات نقاط البيع

بفضل واجهة سهلة الاستخدام والتشفير الفعال، لا يقتصر دورها على تبسيط عمليات الدفع ولكنه يعزز أيضًا رضا العملاء. تمكن تقنية نقاط البيع عبر المحمول من PayTabs التجار من إجراء المعاملات في أي مكان، سواء في ساحات المدن الحيوية أو المواقع النائية. يتوقع أن يعيد هذا التحسين تعريف منظر قبول الدفع المحمول، عبر تقديم حلاً فعالاً للشركات الصغيرة والميكرو. الشركات التي تبيع من عربة طعام، أو بائعين يديرون متاجر مؤقتة أو مطاعم تقدم دفعات الفاتورة على الطاولة هي جمهور رئيسي لقبول الدفع عبر تقنية "الدفع عبر المحمول". ستعتمد تقنية PayTabs Soft POS، المعروفة بميزاتها الآمنة والموثوقية، الآن على بنية نيربي الحديثة لنقاط البيع. يتماشى هذا التقدم مع الاتجاه المتزايد نحو الدفع اللاتلامسي، مقدمًا خيارًا آمنًا ومريحًا لكل من التجار والعملاء. نقطة التركيز الرئيسية لهذه الشراكة هي دمج تقنية "الدفع عبر المحمول" الابتكارية من نيربي في تطبيق PayTabs Touch.