شركة نيربي تعقد شراكة مع مجموعة PayTabs لتقديم خدمات متقدمة لتجربة مدفوعات نقاط البيع

أعلنت شركة نيربي العلامة التجارية الرائدة في مجال التقنية المالية والبنية التحتية لخدمات المدفوعات في المملكة اليوم شراكة مع مجموعة PayTabs، الرائدة في المدفوعات المحترفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحائزة على جوائز، لتقديم تجربة دفع لا تلامسية بانظمة نقاط بيع واعدة للمستخدمين في الأردن والأسواق الأخرى لـ PayTabs في المنطقة.
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز تجربة المستخدم للتجار والعملاء الذين يستخدمون تطبيق PayTabs Touch - تطبيق نقاط البيع عبر المحمول الخاص بشركة PayTabs – في المنطقة، بما في ذلك تطبيق MEPS FAST في الأردن. تمثل التقنية نقاط البيع عبر المحمول لدى PayTabs قفزة حديثة في أنظمة الدفع، حيث تحول الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بسلاسة إلى أجهزة دفع سريعة. تُمثل هذه التقنية الابتكارية حلاً لتسهيل المعاملات عبر التخلص من الأجهزة الثقيلة، مما يمكن الشركات بجميع مستوياتها من معالجة المدفوعات بكل سهولة.
بفضل واجهة سهلة الاستخدام والتشفير الفعال، لا يقتصر دورها على تبسيط عمليات الدفع ولكنه يعزز أيضًا رضا العملاء. تمكن تقنية نقاط البيع عبر المحمول من PayTabs التجار من إجراء المعاملات في أي مكان، سواء في ساحات المدن الحيوية أو المواقع النائية. يتوقع أن يعيد هذا التحسين تعريف منظر قبول الدفع المحمول، عبر تقديم حلاً فعالاً للشركات الصغيرة والميكرو. الشركات التي تبيع من عربة طعام، أو بائعين يديرون متاجر مؤقتة أو مطاعم تقدم دفعات الفاتورة على الطاولة هي جمهور رئيسي لقبول الدفع عبر تقنية "الدفع عبر المحمول". ستعتمد تقنية PayTabs Soft POS، المعروفة بميزاتها الآمنة والموثوقية، الآن على بنية نيربي الحديثة لنقاط البيع. يتماشى هذا التقدم مع الاتجاه المتزايد نحو الدفع اللاتلامسي، مقدمًا خيارًا آمنًا ومريحًا لكل من التجار والعملاء. نقطة التركيز الرئيسية لهذه الشراكة هي دمج تقنية "الدفع عبر المحمول" الابتكارية من نيربي في تطبيق PayTabs Touch.
في تعليقه على الشراكة مع نيربي ، قال إياد مشربش، المدير الإقليمي ل PayTabs : "نحن متحمسون للتعاون مع نيربي لإطلاق هذه التجربة الرائدة في نقاط البيع عبر المحمول لمستخدمينا في الأردن وخارجه. فإن دمج تقنية 'Tap to Phone' في PayTabs Touch لن يسهل عمليات الدفع للشركات فقط، ولكنه سيوفر أيضًا لملايين العملاء خيارًا حديثًا وآمنًا للدفع".
أضاف محمد العيبان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في نيربي: "نحن متحمسون لشراكتنا مع PayTabs. دمج تقنيةالدفع اللاتلامسي من نيربي في PayTabs Touch يعد بداية جديدة لمفهوم المدفوعات في الأردن، حيث يُسهل عملية استقبال المدفوعات للشركات ويوفر للمستخدمين خيار دفع حديث وآمن. يعيد هذا التعاون تحديد المعايير لدفعات بدون تلامس، معبراً عن التزام نيربي بتحسين منظومة المدفوعات."
تمكن تقنية نقاط البيع عبر المحمول (SoftPOS) الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تحتوي على إمكانيات NFC من العمل كأجهزة نقاط البيع اللاسلكية. يقوم التجار بتحويل هواتفهم الذكية إلى أجهزة نقاط بيع آمنة وفعالة، مما يتيح لهم قبول المدفوعات بلمسة واحدة. يستطيع الأفراد والشركات قبول المدفوعات من بطاقات الدفع اللاسلكية والمحافظ الرقمية على أجهزتهم والبيانات اللازمة للتحقق من الحماية وإجراءات المصادقة الإضافية. وفقًا لتقرير حصري من The Insight Partners؛ نتيجةً لتزايد اقتناء التقنية التي تدعم تقنية NFC والطلب المتزايد على الدفع اللاسلكي، من المتوقع أن يصل سوق رقاقات NFC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1,191.20 مليون دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو مركب يبلغ 7.3٪ منذ عام 2021.
نيربي هي شركة تقنية مالية متخصصة في البنية التحتية لخدمة المدفوعات (PIaaS) تقوم نيربي بتبسيط عمليات الدفع من خلال بنيتها الابتكارية للدفع باللمس على الهاتف، مما يوفر للشركات حلاً آمنًا وسلسًا لقبول المدفوعات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط.
PayTabs مجموعة رائدة في مجال حلول المدفوعات حائزة على العديد من الجوائز، أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف Abdulaziz Al Jouf.
بدأت الشركة أول معاملة مالية على بوابة الدفع في يونيو 2014 ، واليوم تعد شركة رائدة في معالجة معاملات الدفع بعدة عملات وفي مختلف الأسواق بسرعة وأمان. ومن خلال توفير البنية التحتية لحلول الدفع B2B بما في ذلك الفواتير الرقمية للشركات ورمز الاستجابة السريعة QR ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي ونقاط البيع والمنصات، تساعد PayTabs على تسهيل التجارة الإلكترونية وحلول التجارة عبر وسائل التجارة الاجتماعية للتجار وكبار رجال الأعمال. كما أن وجود منصة دفع موحدة يتيح للهيئات الحكومية والمؤسسات الضخمة الحصول على منصات دفع مستقلة لخدمة احتياجاتهم الخاصة.
تمتلك PayTabs العديد من الفروع في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والامارات وتتواجد في بعض الدول الأخرى مثل تركيا والهند ومصر. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الرابط