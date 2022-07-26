"الغذاء والدواء": رصد 291 مخالفة خلال 4677 زيارة تفتيشية في يونيو

وأوضحت الهيئة أنها نفذت (2445) زيارة لمنشآت غذائية و(280) زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف و(1535) زيارة لمنشآت دوائية وأجهزة طبية، إضافة إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت (11) منشأة؛ بسبب عدم الحصول على ترخيص منها أو بسبب عدم سلامة المنتج، كما أوقفت خمسة خطوط إنتاج، وخالفت أربع منشآت لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، إضافة إلى إتلاف (8488) عبوة.