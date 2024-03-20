محطة القطار بالقصيم تسجل أعلى كمية أمطار بين 6 مناطق.. بـ 30.4 ملم

وأوضح التقرير أن منطقة القصيم سجلت أعلى كمية في محطة القطار بلغت (30.4) ملم، وفي مطار القصيم (14.5) ملم، وفي الشقة العليا بريدة (18.3) ملم، وسجلت المنطقة الشرقية في حفر الباطن – محطة القطار (24.0) ملم، وفي مطار القيصومة سجلت (17.7) ملم، فيما سجّلت منطقة الرياض (19.2) ملم في شقراء، و (17.5) ملم في الحريق، وفي منطقة المدينة المنورة (1.6) ملم في وادي الفرع، و(1.0) ملم في اليتمة – وادي الفرع.