33 ْمئوية.. 3 مدن تسجّل أعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وجدة وجازان أعلى درجة حرارة 33 ْمئوية، فيما سجّلت السودة 5 درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في القنفذة 32 درجة وينبع 31 ْمئوية والمدينة المنوّرة والأحساء 30 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 5 درجات، وأبها 7 درجات، والباحة ونجران وطريف والقريات بـ 8 ْمئوية، وكل من: الرياض وعرعر ووادي الدواسر والمجمعة 10 درجات.
وسجّلت مكة المكرّمة وعرعر وسكاكا وينبع والسودة وطريف والقريات أعلى نسبة رطوبة 90% و95%.