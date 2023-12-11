33 ْمئوية.. 3 مدن تسجّل أعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وجدة وجازان أعلى درجة حرارة 33 ْمئوية، فيما سجّلت السودة 5 درجات فقط.