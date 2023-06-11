خلال فترة الاختبارات.. "تعليم مكة" تحدّد خطَيْن أرضيَّيْن للاستشارات الهاتفية

خصّصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خطَيْن هاتفيَّيْن أرضيَّيْن للطلاب والطالبات لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية خلال فترة الاختبارات.
وحدّدت الشؤون التعليمية بإدارة التوجيه الطلابي الرقمَيْن:
0125500994 للبنين.
0125402667 للبنات.
ويبدأ الرقمان باستقبال الاستشارات طيلة أيام الاختبارات من الساعة 8 صباحاً الى 12 ظهراً من تاريخ 22 إلى 1444/11/26.
يُذكر أن "تعليم مكة المكرّمة" ونظراً لظروف الحج قررت تقديم الاختبارات للطلاب والطالبات التي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر إلى الخميس المقبل.