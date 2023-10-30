محافظ الأحساء يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم الاثنين، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني.
ونوّه سموّه بدور الهيئة ومبادراتها والبرامج التي تقدمها في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع قطاع ريادة الأعمال، وتمكين الشباب والفتيات، ودعم مشاريعهم للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، وخلق بيئة استثمارية محفزة لهم.
ومن جهته، قدم محافظ "منشآت" شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على ما يوليه من اهتمام ودعم لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحافظة.
وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع جولة التجارة الإلكترونية التي تنظمها الهيئة في محافظة الأحساء، والتي تستضيفها غرفة الأحساء خلال الفترة من 30 - 31 أكتوبر؛ لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح وثقافة العمل الحُر في المنطقة الشرقية.