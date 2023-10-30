محافظ الأحساء يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ونوّه سموّه بدور الهيئة ومبادراتها والبرامج التي تقدمها في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع قطاع ريادة الأعمال، وتمكين الشباب والفتيات، ودعم مشاريعهم للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، وخلق بيئة استثمارية محفزة لهم.